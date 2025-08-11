أخبار|فلسطين

عاجل | شبكة الجزيرة: اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة

11/8/2025-|آخر تحديث: 02:00 (توقيت مكة)

بيان لشبكة الجزيرة عقب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع في مدينة غزة:

  • اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة
  • شبكة الجزيرة وهي تودع ثلة جديدة من خيرة فرقها الصحفية تحمل جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها
  • قتلة الصحفيين استهدفوا بإقرار منهم عبر بيان الجيش الإسرائيلي خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء
  • الهجوم على صحفيي الجزيرة جاء وسط كارثة إنسانية مروعة خلفها العدوان الإسرائيلي والذي يشهد مجازر
  • الأمر بقتل أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة
  • شبكة الجزيرة: العديد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه
  • أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي
  • بقي صحفيو الجزيرة داخل غزة المحاصرة يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم
  • قدم صحفيو الجزيرة عبر تغطية شجاعة مستمرة شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتكبت طيلة الحرب
المصدر: الجزيرة

