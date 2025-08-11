عاجل | شبكة الجزيرة: اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة
11/8/2025-|آخر تحديث: 02:00 (توقيت مكة)
بيان لشبكة الجزيرة عقب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع في مدينة غزة:
- اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة
- شبكة الجزيرة وهي تودع ثلة جديدة من خيرة فرقها الصحفية تحمل جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها
- قتلة الصحفيين استهدفوا بإقرار منهم عبر بيان الجيش الإسرائيلي خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء
- الهجوم على صحفيي الجزيرة جاء وسط كارثة إنسانية مروعة خلفها العدوان الإسرائيلي والذي يشهد مجازر
- الأمر بقتل أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة
- شبكة الجزيرة: العديد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه
- أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي
- بقي صحفيو الجزيرة داخل غزة المحاصرة يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم
- قدم صحفيو الجزيرة عبر تغطية شجاعة مستمرة شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتكبت طيلة الحرب
المصدر: الجزيرة