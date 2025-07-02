استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان وعائلته بقصف في غزة

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة باستشهاد الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي مع زوجته و5 من أفراد أسرته، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله غربي غزة.

وقالت الوزارة في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى شهيد الواجب الإنساني والطبي الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدا برفقة عدد من أفراد أسرته، إثر استهداف الاحتلال منزله بمدينة غزة".

وأضافت أن "كل جريمة ترتكب بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد المنهجية الدموية والإصرار المسبق على الاستهداف المباشر والمتعمد لتلك الطواقم"، معلنة استنكارها للجريمة بحق الكوادر الطبية.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان كان من أكبر الكوادر العلمية في القطاع.

كما قال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية إن استشهاد السلطان جريمة قتل جديدة بحق الطواقم الطبية بغزة، مشيرا إلى أن الشهيد كان واحدا من استشاريين اثنين مختصين بأمراض القلب شمالي غزة.

في السياق ذاته، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، باستشهاد 5 فلسطينيين بقصف من مسيّرة إسرائيلية لمواطنين وسط مدينة دير البلح.

وأشارت المصادر إلى أن الشهداء هم: طبيبان يعملان في "مركز البركة الطبي" جنوبي دير البلح، وطفلتان وسيدة، وقد وُصفت حالات بعض الجرحى بالخطرة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلت إسرائيل 1580 من أفراد الطواقم الطبية بقطاع غزة، وفق أحدث إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي مايو/أيار الماضي خرج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، بعدما استهدفته قوات الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير مولدات الكهرباء وتضرر عدد من أقسامه، وأجبرت الطواقم الطبية على إخلائه قسرا من المرضى.

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ومنذ نحو 22 شهرا، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.