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الشرع: الدروز جزء من سوريا وإسرائيل تريد تفكيك شعبنا

كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع
الشرع: لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا (الجزيرة)
17/7/2025-|آخر تحديث: 04:34 (توقيت مكة)

الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة :

  • السوريون بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم.
  • نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا.
  • سوريا ليست ساحة تجارب لمؤامرات خارجية وأطماع الآخرين.
  • بناء سوريا جديدة يتطلب منا الالتفات حول بلادنا.
  • أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا.
  • كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن.
  • قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن.
  • لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية.
  • الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا.
  • الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أميركية وعربية وتركية.
  • تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي ونجحت في ضبط الأمن.
المصدر: الجزيرة

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