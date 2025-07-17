الشرع: الدروز جزء من سوريا وإسرائيل تريد تفكيك شعبنا
17/7/2025-|آخر تحديث: 04:34 (توقيت مكة)
الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة :
- السوريون بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم.
- نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا.
- سوريا ليست ساحة تجارب لمؤامرات خارجية وأطماع الآخرين.
- بناء سوريا جديدة يتطلب منا الالتفات حول بلادنا.
- أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا.
- كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن.
- قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن.
- لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية.
- الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا.
- الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أميركية وعربية وتركية.
- تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي ونجحت في ضبط الأمن.
المصدر: الجزيرة