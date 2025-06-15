إسرائيل تدعو الإيرانيين لإخلاء منازلهم قرب المفاعلات النووية وتهاجم شيراز

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس اليوم الأحد إن إسرائيل أصدرت تحذيرا للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران من أجل إخلاء منازلهم.

وجاء في التحذير "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعلات الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لها.. من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فورا… وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أن "الوجود بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياتكم للخطر".

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوما إسرائيليا استهدف مناطق بمدينة شيراز جنوبي.

وأوضح مراسل الجزيرة من طهران أن هناك أنباء عن أن ما ستهدف في شيراز هو مصنع للصناعات الإلكترونية.

وذكر المراسل أن الهجوم الإسرائيلي بدأ يتجه شرقا إلى حدود مدينة مشهد، بالقرب من الحدود مع أفغانستان وباكستان، مشيرا إلى وجدود جماعات مسلحة معارضة لإيران في تلك المناطق، بالإضافة إلى تمركز عددا من القوات الإيرانية والقواعد الجوية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية" وأهدافا أخرى، بينما تبادل الطرفان الهجمات لليوم الثالث تواليا.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم "سلسلة واسعة من الضربات التي تستند إلى معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف في طهران تتعلق بمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني"، وكذلك على مستودعات وقود.

وأضاف "شملت الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومقر "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" للمشرع النووي وأهدافا إضافية، مشيرا إلى أنه تساهم في تعزيز جهود إيران للحصول على أسلحة نووية.

كما هاجمت إسرائيل في وقت مبكر من فجر الأحد، مستودع النفط الرئيسي في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة.

في غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عشرات المقاتلات الحربية شاركت في الهجمات الأخيرة على إيران.

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني، إن قواته دمرت 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيّرة وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة أثناء تصديها للهجمات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هجوما إسرائيليا استهدف مستودعا للنفط غرب طهران وخزانا للوقود جنوبها. كما تعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية للقصف، وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن أضرارا طفيفة لحقت بأحد المباني الإدارية للمقر.

وشنت إسرائيل أمس السبت، سلسلة هجمات متفرقة على مجموعة من الأهداف في مناطق عدة بإيران، وسط تهديد إيراني بهجمات مدمرة على إسرائيل، وجهود دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة لتلافي مزيد من التصعيد.

وأدت الهجمات الإسرائيلية في إيران إلى مقتل العشرات في أحدث فصول التصعيد العسكري المتبادل بين طهران وتل أبيب، والذي دخل يومه الثالث وسط خسائر بشرية ومادية متزايدة.