قال شهود عيان في تل أبيب لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنهم لا يمتلكون ملاجئ وإن جيرانهم يغلقون أبواب ملاجئهم في وجوههم.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية أن نحو 40% من سكان تل أبيب يعيشون في مبان ليس فيها ملاجئ مطابقة للمعايير.

كما نقلت عن مصادرها أن عشرات آلاف المباني القديمة في تل أبيب لا توجد فيها ملاجئ.

وقد أظهرت مقاطع فيديو مستوطنين إسرائيليين يختبئون في الأنفاق بعد الضربات التي شنتها إيران على مدينة حيفا فجر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، ويطلب من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في أنحاء إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد.

وأسفر الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل عن أضرار جسيمة في مدينة بات يام جنوب تل أبيب التي تعرضت لسقوط عشرات الصواريخ، وتسببت بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة 200 آخرين.