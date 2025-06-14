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عاجل| الجيش الإيراني: قواتنا استهدفت مقاتلة إف-35 والطيار قفز بمظلته

14/6/2025-|آخر تحديث: 14:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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