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بالصور.. دمار "غير مسبوق" في إسرائيل بعد ضربات إيران

epa12174616 A person stands near a damaged residential building after a ballistic missile strike in Tel Aviv, Israel, 14 June 2025. Israel's military said Iran launched dozens of missiles and drones toward Israel, with some intercepted. Magen David Adom (MDA), Israel's national emergency services, reported at least three killed and dozens of injured, including some in critical condition, in the retaliatory attacks. Israel launched strikes on Iran's nuclear and military facilities on 13 June, targeting top generals and scientists. EPA-EFE/ABIR SULTAN
موجة قصف صاروخي إيراني على إسرائيل هي الأوسع منذ سنوات (الأوروبية)
14/6/2025

استيقظت إسرائيل فجر اليوم السبت على مشاهد الدمار بعد موجة صواريخ إيرانية هي الأوسع منذ سنوات، غطت سماء البلاد من الشمال إلى الجنوب، مخلفة دمارا غير مسبوق في تل أبيب وضواحيها.

People look at a destroyed residential building that was hit by a missile fired from Iran, in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران في رامات جان بالقرب من تل أبيب (أسوشيتد برس)

ومشاهد الدخان الكثيف المتصاعد من ناطحات السحاب، والسيارات المحترقة، والطرقات المليئة بالشظايا، رسمت صورة قاتمة طالما حذرت منها تل أبيب.

Damaged buildings and vehicles are seen in the Israeli city of Ramat Gan near Tel Aviv on June 14, 2025, caused by the fall of a missile fired the day before by Iran. The UN chief called for Israel and Iran to halt their escalating conflict, after the two countries exchanged a barrage of missiles. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
ست دفعات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق متفرقة بما فيها تل أبيب (الفرنسية)

وبدأ هلع السكان مع صفارات الإنذار التي دوت فجأة في سماء تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، تلتها انفجارات متتالية هزت الأرض.

A residential building that was struck by a missile fired from Iran, is seen in Tel Aviv, Israel, on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Leo Correa)
مبنى سكني أصيب بصاروخ أطلق من إيران وسط تل أبيب (أسوشيتد برس)

وفي رامات غان، انهارت 9 مبان بالكامل، بينما تضرر مبنى من 32 طابقا في قلب تل أبيب، مما أجبر السلطات على إخلاء مئات السكان الذين باتوا بلا مأوى بين ليلة وضحاها، بينما انتشرت فرق الإنقاذ في شوارع تبدو وكأن زلزالا ضربها.

This aerial picture shows damaged buildings at a site hit by a missile fired from Iran in the Israeli city of Ramat Gan near Tel Aviv on June 14, 2025.
مبانٍ متضررة في موقع أصيب بصاروخ إيراني في مدينة رامات جان الإسرائيلية (الفرنسية)

ولم تكن الأضرار مادية فقط، فقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، بعضهم بحالة خطيرة.

Residents react after their home was struck by a missile launched from Iran, in Rishon Lezion, Israel, on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
سكان ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بعد إصابة منزلهم بصاروخ أطلق من إيران (أسوشيتد برس)

وهرعت العائلات إلى الملاجئ خوفا من القصف، كما دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى عدم نشر مقاطع للأضرار، وذلك لحرمان العدو من معلومات.

Israelis gather in a shelter following sirens in Tel Aviv, Israel June 13, 2025 REUTERS/Itay Cohen TPX IMAGES OF THE DAY
إسرائيليون يتجمعون في ملجأ بعد سماع صفارات الإنذار في تل أبيب (رويترز)

وكان الهجوم، الذي أطلق عليه الحرس الثوري الإيراني اسم "عملية الوعد الصادق 3″، جاء -بحسب طهران- ردا على اغتيال إسرائيل لقادة وعلماء إيرانيين.

Israeli security forces inspect destroyed residential buildings that were hit by a missile fired from Iran, in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel on Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها إيران بصواريخها في رامات جان (أسوشيتد برس)

ولكن حجم الضربة فاق كل التوقعات، حيث شملت عشرات الصواريخ الباليستية التي اخترقت سماء إسرائيل قبل أن تتحطم بعضها على أهداف مدنية وعسكرية.

Israeli emergency responders inspect a site hit by a missile fired from Iran near Tel Aviv on June 14, 2025.
رجال الطوارئ الإسرائيليون يتفقدون موقعا أصيب بصاروخ أطلق من إيران بالقرب من تل أبيب (الفرنسية)

في المقابل، حاولت إسرائيل التقليل من الخسائر، مع تأكيدات بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت جزءا كبيرا من الصواريخ بمساعدة أميركية.

Rescue and security personnel attend a wounded person at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Ramat Gan, Israel June 13, 2025 REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
طواقم الإنقاذ والأمن يُسعفون جريحا في موقع سقوط الصاروخ الإيراني على إسرائيل (رويترز)

وفي هجوم هو الأوسع من نوعه منذ سنوات، التقطت الكاميرات صورا للمواقع المدمرة في إسرائيل، حيث تجول رجال الطوارئ بين الحطام المتفحم للسيارات والمباني المنهارة.

Rescue and security personnel work at an impact site following missile attack from Iran on Israel, at Ramat Gan June 13, 2025 REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
فرق الإنقاذ والأمن يعملون في موقع سقوط صاروخ من إيران على إسرائيل في رامات جان (رويترز)

ووفقا للمصادر الأمنية الإسرائيلية، شنّت إيران هجوما صاروخيا ليلا مستهدفة مواقع حيوية، مما أدى إلى أضرار كبيرة في عدة مبان ومنشآت إسرائيلية.

Rescue and security personnel carry a wounded person at an impact site following missile attack from Iran on Israel, in Ramat Gan, Israel June 13, 2025 REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
إنقاذ جريح في موقع سقوط صاروخ من إيران على إسرائيل (رويترز)

وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن "ما جرى هو حدث كبير استهدف عددا واسعا من المواقع"، مؤكدا أن "قوات الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج محتجزين داخل ملاجئ مغلقة".

Smoke billows after a projectile hit a building in Tel Aviv, Israel, early Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Leo Correa)
تصاعد الدخان بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب (أسوشيتد برس)

والآن، بينما لا تزال صفارات الإنذار تدوي بين الحين والآخر، والسماء ملبدة بدخان الحرائق، يتساءل الإسرائيليون: هل كان هذا مجرد بداية لموجة تصعيد أطول، كما حذر مسؤولون؟

المصدر: الجزيرة + وكالات

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