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حماس تسلم لبنان مشتبها به بإطلاق صواريخ على إسرائيل

epa12072819 A Lebanese army soldier stands guard outside a polling station during the Municipal elections in Deir El Qamar, in the Chouf District of the Mount Lebanon Governorate, southeast of Beirut, Lebanon, 04 May 2025. The first phase of the Lebanese municipal elections is being held on 04 May after they were postponed in 2023 due to the financial and economic crisis the country is going through, and the lack of enough funding to hold the elections on time. EPA-EFE/WAEL HAMZEH
جندي لبناني في أحد مناطق بيروت (الأوروبية)
4/5/2025

قال الجيش اللبناني اليوم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت مشتبها به في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن البلاد أو سيادته.

وأضاف الجيش في بيان "تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس، الفلسطيني (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة/صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس/آذار 2025".

وأوضح أن ذلك جاء "بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام".

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وكان المجلس حذر حماس قبل يومين من القيام بأعمال "تمس بالأمن القومي"، بعد عمليتي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بقصف جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. وشدد على "اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأوقف الجيش في أبريل/نيسان الماضي لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في عمليتي إطلاق الصواريخ اللتين لم تتبنهما أي جهة، في حين نفى حزب الله أي علاقة له بها. وبينما لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن 3 منهم ينتمون لحماس.

وسبق للحركة أن تبنت إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأت بين إسرائيل وحزب الله عام 2023 على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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