إصابات في انفجار عبوة بسيارة إسعاف بريف السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس بإصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بريف السويداء الغربي جنوبي سوريا.

وأوضحت المصادر أن سيارة الإسعاف كانت تنقل مرضى لغسيل الكلى قبل تعرضها لانفجار بعبوة ناسفة على طريق عريقة نجران في ريف السويداء الغربي.

وسط أنباء عن سقوط ضحايا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة إسعاف في ريف #السويداء #فيديو pic.twitter.com/ITSqpPcAlr — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) May 29, 2025

وشهدت السويداء عددا من الحوادث مؤخرا، منها اقتحام مسلحين الأسبوع الماضي مبنى المحافظة واحتجازهم المحافظ لفترة وجيزة، وقيامهم بإطلاق سراح موقوف تحت تهديد السلاح، وفق ما أعلن مصدر سوري مسؤول.

ومطلع الشهر الجاري أصيب اثنان من عناصر الأمن العام السوري وجُرح آخرون في هجوم شنه مسلحون من فلول النظام السابق بريف السويداء، بعد توترات شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) يومها عن مصدر أمني قوله إن كمينا استهدف آليات إدارة الأمن العام، مما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين، مشيرا إلى أن "مجموعات خارجة عن القانون" نفذت الكمين.