ترامب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق.

وقبل أيام، صرح الرئيس الأميركي بأنه سيصدر إعلانا "مهما للغاية" بشأن المنطقة قبل جولته في الشرق الأوسط التي ستبدأ في 13 مايو/أيار الجاري، دون أي إشارات إلى ماهيته.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان لإعلان ترامب علاقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية بين حماس وإدارته، أم يتعلق بملف آخر.

وبحسب آخر إحصائية نشرها الجيش الإسرائيلي، فإنه من أصل 251 شخصا احتجزتهم حماس خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا يزال 58 محتجزا إسرائيليا في القطاع الفلسطيني، بينهم 34 قتلوا بنيران الاحتلال، وفق ما أعلنت حماس في بيانات متكررة خلال الحرب.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.