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ميرسك تعترف بنقل قطع إف 35 إلى إسرائيل عبر سفنها

/ احدى سفن شركة ميرسك
إحدى سفن شركة ميرسك (وكالات)
22/4/2025

أكدت شركة ميرسك العالمية المتخصصة في الشحن البحري للجزيرة أنها تشحن في حاويات عبر سفنها قطع مقاتلات إف 35 إلى إسرائيل.

وأوضحت الشركة أن قطع إفـ35 المنقولة عبر سفنها تتوجه إلى أطراف أخرى في إسرائيل، وليس إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت الشركة قد أوضحت سابقا للجزيرة أن الاستنتاج بأن ميرسك تنقل تلك القطع والمكونات إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية هو استنتاج "مضلل" قبل أن توضح أن تلك القطع تستقبلها أطراف أخرى في إسرائيل.

OAKLAND, CALIFORNIA - JUNE 24: The container ship Gunde Maersk sits docked at the Port of Oakland on June 24, 2024 in Oakland, California. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميرسك قالت إن قطع إفـ35 المنقولة عبر سفنها تتوجه إلى أطراف أخرى في إسرائيل، وليس إلى وزارة الدفاع (الفرنسية)

وأضافت الشركة للجزيرة أن برنامج صناعة طائرات إف 35، باعتباره سلسلة إنتاج معقدة، تنخرط فيه مجموعة من الدول بما في ذلك إسرائيل التي تقوم بصناعة أجنحة طائرة إفـ35.

وكانت عشرات المنظمات والنقابات حول العالم، قد طالبت في بيان مشترك شركة الشحن العالمية "ميرسك" إلى التوقف الفوري عن نقل مكونات طائرات إف 35، وأي مواد عسكرية أخرى إلى إسرائيل، تُستخدم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة

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