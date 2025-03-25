26 شهيدا في غزة ومصير مجهول لطاقم إسعاف استهدف قبل 3 أيام

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة مما أسفر عن 26 شهيدا منذ فجر اليوم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مصير 9 أفراد من طاقمه يبقى مجهولا عقب استهدافهم بقصف إسرائيلي قبل 3 أيام.

واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي منازل وخياما تؤوي نازحين في وسط وجنوب قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر استهداف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النص بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني إثر قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي، واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة قيزان النجار في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وسبق ذلك استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، في استهداف مربع سكني بمخيم البريج وسط القطاع وشارع النخيل بدير البلح.

وفي منطقة الزوايدة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يضم عددا من العائلات النازحة مما أسفر عن إصابات عدة.

من جانب آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مصير 9 من أفراد طاقم إسعاف في رفح يبقى مجهولا بعد 3 أيام من استهداف الاحتلال لهم.

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وأكد أن سلطات الاحتلال ترفض محاولات منظمات دولية تسهيل وصول فريق إنقاذ لموقع استهداف الطاقم.

وأعرب الهلال الأحمر عن قلقه على سلامة طواقمه وحمّل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف في ظل تشديد الحصار على غزة حيث أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الجاري.

ومنذ استئنافها حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الجاري، استشهد 730 فلسطينيا وأصيب 1367 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.