قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد.

وأضاف نتنياهو -في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية- أنه يمكننا الحصول من قطر على ما يمكن الحصول عليه للإفراج عن "مختطفينا"، لكن لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي، على حد تعبيره.

ووجه مذيع القناة الإسرائيلية سؤالا إلى نتنياهو يقول:

"الرئيس ترامب أشاد بدور قطر أمس، لكنك قبل يومين -خلال لقائك عضو الحزب الجمهوري مايك هيكبي- قلت إن على قطر أن تختار جانبا، فإن كانت قطر خطيرة على إسرائيل، فلماذا نستمر في الحفاظ على التواصل معها، وهي في الواقع أحد المحرضين، بل ربما المحرض الأكبر في العالم العربي؟"

وجاء رد نتنياهو على هذا السؤال كما يلي:

"هذا السؤال كان ماثلا أمام أعيننا عندما بدأنا المفاوضات من أجل تحرير أسرانا. قلنا، ربما يمكننا الآن الحصول على ما يمكننا الحصول عليه من هناك، وأنا سعيد أننا نقوم بإخراجهم، وقد حررنا بالفعل عددا ليس بالقليل، نحو 75% من الأسرى الأحياء، لكنني أريد أن أحرر الجميع، بالطبع بما فيهم القتلى. لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة، على سبيل المثال، الجزيرة التي تقوم بتأجيج كل العالم العربي والعالم الإسلامي."

وأضاف نتنياهو: "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، الذي هو أيضا أب ثاكل، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".

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وفد يغادر إلى الدوحة

على صعيد آخر، كشفت صحيفة معاريف عن أن المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) سيجتمع الثلاثاء المقبل لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشاباك أصدر تعليمات بدعم الوفد الإسرائيلي لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة والاستعداد للمرحلة الثانية.

وأضافت الهيئة أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى الدوحة غدا السبت لاستكمال مفاوضات غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تتوقع أن تتسلم اليوم الجمعة قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم.

من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن وزراء الحكومة الإسرائيلية صدقوا على تغيير أسماء الأسرى الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم نهاية الأسبوع المقبل.