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عاجل | مصادر مطلعة: تل أبيب أبلغت واشنطن بأن حكام سوريا الجدد يهددون حدود إسرائيل

28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202507:49 م (توقيت مكة)

رويترز عن 4 مصادر مطلعة:

  • إسرائيل أبلغت واشنطن بأن الحكام الجدد بسوريا المدعومين من أنقرة يهددون حدود إسرائيل.
  • إسرائيل تعتبر الحكومة الجديدة تهديدا خطيرا وأن القوات السورية قد تهاجم إسرائيل ذات يوم.
  • إسرائيل أعربت للولايات المتحدة عن قلقها من الحكومة الجديدة في دمشق.
  • إسرائيل حاولت إقناع واشنطن بضرورة احتفاظ روسيا بقواعدها في سوريا لاحتواء تركيا.
  • إسرائيل قلقة بشكل عميق إزاء دور تركيا في سوريا.
المصدر : الجزيرة

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