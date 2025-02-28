عاجل | مصادر مطلعة: تل أبيب أبلغت واشنطن بأن حكام سوريا الجدد يهددون حدود إسرائيل
28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202507:49 م (توقيت مكة)
رويترز عن 4 مصادر مطلعة:
- إسرائيل أبلغت واشنطن بأن الحكام الجدد بسوريا المدعومين من أنقرة يهددون حدود إسرائيل.
- إسرائيل تعتبر الحكومة الجديدة تهديدا خطيرا وأن القوات السورية قد تهاجم إسرائيل ذات يوم.
- إسرائيل أعربت للولايات المتحدة عن قلقها من الحكومة الجديدة في دمشق.
- إسرائيل حاولت إقناع واشنطن بضرورة احتفاظ روسيا بقواعدها في سوريا لاحتواء تركيا.
- إسرائيل قلقة بشكل عميق إزاء دور تركيا في سوريا.
المصدر : الجزيرة