أخبار|فنزويلا

الجمهوريون يحبطون مشروع قرار يقيّد صلاحيات ترامب لضرب فنزويلا

FILE - In this Jan. 6, 2021, photo, the Republican side, right, in the House chamber is seen as Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., and Vice President Mike Pence officiate as a joint session of the House and Senate convenes to count the Electoral College votes cast in November's election, at the Capitol in Washington. State attorneys general and the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol are digging deeper into the role that fake slates of electors played in the desperate effort by former President Donald Trump to cling to power after his defeat in the 2020 election. (AP Photo/J. Scott Applewhite, Pool, File)
قرار تقييد صلاحيات ترامب حصل على 51 صوتا ضده مقابل تأييد 49 عضوا (أسوشيتد برس)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 08:32 (توقيت مكة)

حفظ

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ضئيلة، قرارا قدّمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ ضربات عسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.

وصوّت ضد القرار 51 عضوا، مقابل تأييد 49، بينهم الجمهوريان راند بول وليزا موركوفسكي، ما أدى إلى إحباط المسعى الذي جاء وسط تزايد المخاوف من تصعيد عسكري أميركي في منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، أن إدارة ترامب تدرس خيارات ومخاطر عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا، قد تشمل استهداف الوحدات العسكرية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار التقرير إلى أن مستشاري ترامب طرحوا خيارات متعددة، من بينها هجمات على القوات الموالية لمادورو وعمليات ضد عصابات تهريب المخدرات، إضافة إلى السيطرة على حقول النفط الفنزويلية.

كما طلبت الإدارة إحاطة قانونية من وزارة العدل حول مدى شرعية تنفيذ العملية العسكرية دون الحاجة إلى تفويض مسبق من الكونغرس.

مقتل 3 أشخاص في البحر الكاريبي

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس الخميس، أن القوات الأميركية استهدفت قاربا يُشتبه بتهريبه المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

ونشر الوزير عبر منصة إكس لقطات جوية للضربة، التي قال إنها وقعت في المياه الدولية، مشيرا إلى أن القارب كان يديره "تنظيم مصنف كمنظمة إرهابية". وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء حملة واشنطن لمكافحة تهريبه المخدرات في الكاريبي إلى أكثر من 70 شخصا.

من جانبه، أعلن مادورو أنه استنفر 4.5 ملايين مسلح لمواجهة أي هجوم أميركي محتمل، مؤكدا أن بلاده "ستصدّ أي عدوان عليها".

وكان ترامب قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما يوسّع صلاحيات الجيش الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، تبعته تحركات بحرية أميركية قرب السواحل الفنزويلية، شملت غواصات وسفنا حربية، وسط تصريحات من هيغسيث بأن الجيش جاهز لتنفيذ عمليات في فنزويلا، بما في ذلك "تغيير النظام".

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان