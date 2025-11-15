ترامب: سأقاضي بي بي سي مقابل مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ويطالبها بتعويض يراوح بين مليار و5 مليارات دولار، وذلك عقب اعتذار الأخيرة عن توليف ما وصف بأنه مضلل لأحد خطاباته، لكن مع الإشارة إلى عدم اعتزامها دفع أي عطل وضرر.

وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "سنقاضيهم مقابل مبلغ يراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل. أعتقد أنه يجب علي أن أفعل ذلك. حتى هم اعترفوا بغشهم".

كان محامو ترامب قد حددوا في البداية مهلة تنتهي الجمعة لإلزام "بي بي سي" بسحب فيلمها الوثائقي وإلا فستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل" عن مليار دولار.

وطالبوا أيضا بأن تصدر "بي بي سي" اعتذارا وأن تعوض ترامب عما وصفوه بأنه "ضرر جسيم بسمعته وماله".

وقدمت "بي بي سي" اعتذارا شخصيا لترامب، يوم الخميس، بعد أن أقرت بأن تحريرها لتصريحات ترامب كان "خطأ في التقدير"، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.

واستقال المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس الأحد على خلفية الجدل.

الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما" على "بي بي سي" دمج 3 مقاطع فيديو من خطاب ترامب، مما أوجد انطباعا بأنه كان يُحرّض على أعمال الشغب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. ووصف محاموه هذا التعديل بأنه "كاذب وتشهيري".