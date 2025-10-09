حركة "جيل زد 212" المغربية تجدد مطالبتها بإقالة الحكومة

جددت حركة شباب "جيل زد 212" بالمغرب، اليوم الخميس، مطالبتها بإقالة الحكومة، في حين جددت الأخيرة استعدادها للحوار وتسريع البرامج الاجتماعية الإصلاحية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

ونشرت الحركة ملفا مطلبيا بمنصة "ديسكورد"، وجددت مطلبها بإقالة الحكومة وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتجويد الخدمات العمومية.

ومن بين المطالب أيضا "تبني اقتصاد منتج يوفر الشغل اللائق ويحرر طاقات الشباب، وإصلاح سوق الشغل"، بالإضافة إلى "إطلاق سراح الموقوفين على خلفية المظاهرات الأخيرة".

وفي رده على مطلب الحركة الشبابية، قال متحدث الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة قالت منذ البداية إنها "استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب، لكن الحوار كما تعرفون يحتاج إلى طرفين".

وأضاف "نتمنى أن يكون الطرف الآخر موجودا، لكي نستمع إلى مقترحات نعالج من خلالها هذا الموضوع بشكل مشترك".

وتابع "الحكومة التقطت الرسالة، تشتغل بسرعة، تعبئ الإمكانيات، وتنظر في الخصاص (العجز) المطروح" من أجل معالجته، مؤكدا تسريع العمل لتحسين مختلف القطاعات وخصوصا الصحة.

انطلقت الحركة على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف سبتمبر/أيلول، إثر وفيات متفرقة لـ8 نساء حوامل بمستشفى عمومي في أغادير (جنوب). وراوحت تظاهراتها بين العشرات والمئات في عدة مدن.

ونظمت الحركة مظاهرات في عدة مدن مغربية، قبل أن تعلقها الثلاثاء والأربعاء والجمعة تزامنا مع الخطاب الملكي يوم غد الجمعة.

ويترقب الرأي العام المغربي خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان، وسط توقعات بأن يشكل مؤشرا على مستقبل الحكومة، وفق مراقبين.