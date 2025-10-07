قتيلان في غارتين إسرائيليتين بجنوب لبنان

قُتل شخصان وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدتين في جنوب لبنان، في تصعيد جديد يأتي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن "غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة دير عامص في قضاء صور أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

كما أكدت أن غارة أخرى بطائرة مسيرة استهدفت جرافة في منطقة وادي مريمين غربي بلدة ياطر، مما أدى إلى مقتل سائقها على الفور.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بين بلدتي دير عامص وصديقين في قضاء صور، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الاستهداف، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

إسرائيل تتبنى الهجمات

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجمات في بيان رسمي، زاعما استهداف محمود علي عيسى أحد مسؤولي حزب الله في منطقة دير عامص.

وأوضح البيان أن عيسى كان يشغل منصب الممثل المحلي للحزب في قرية كفرا، وكان يتولى التنسيق بين الحزب وسكان القرية في الشؤون الاقتصادية والعسكرية.

وادعى الجيش أن عيسى كان يستخدم منازل مستأجرة لتخزين الأسلحة ومعدات الرصد.

كما قال إنه استهدف عنصرا آخر من حزب الله كان يعمل على تشغيل آلية هندسية في منطقة زبقين جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتله.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة اللبنانية أو من حزب الله بشأن هذه الادعاءات أو الهجمات.

استمرار الخروقات

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من مقتل لبنانيين اثنين وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء النبطية.

وأعلنت وزارة الصحة حينها أن الغارة التي نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة استهدفت السيارة على طريق زبدين، مما أدى إلى مقتل وإصابة أشخاص عدة.

يذكر أن إسرائيل شنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا واسعا على لبنان تصاعد في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، وفق تقديرات رسمية.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فإن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 4500 مرة حتى الآن بحسب بيانات لبنانية، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتواصل القوات الإسرائيلية احتلال 5 تلال في جنوب لبنان إضافة إلى أراض أخرى تحتلها منذ عقود، في تحد واضح للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.