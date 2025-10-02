تصويت الأسبوع المقبل على مذكرتين لحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية

يصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل على مذكرتين لحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

واتفق قادة الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، على الجدول الزمني لنقاش المذكرتين والتصويت عليهما.

والمذكرتان المقدمتان من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، لن تتمكنا من إطاحة فون دير لاين، لكن قد تساهمان في تسليط الضوء على التوتر الذي يسود البرلمان منذ عام.

وتعتزم المعارضة خصوصا، التنديد باتفاقية التجارة التي وقعتها فون دير لاين هذا الصيف مع الولايات المتحدة والتي يعتبرها العديد من البرلمانيين غير متوازنة.

ومطلع يوليو/تموز الماضي رفض البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة مذكرة لحجب الثقة رفعها اليمين المتطرف ضد فون دير لاين.

ولم تنجُ الأخيرة التي تنتمي إلى اليمين من انتقادات حلفائها من الوسط والحزب الاجتماعي والديمقراطي لأسلوبها.

ويعتبر تقديم 3 مذكرات لحجب الثقة خلال بضعة أشهر أمرا غير مسبوق في ستراسبورغ.

ويعكس ذلك تغييرا في المشهد السياسي منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران 2024 والتي أدت إلى تقدم اليمين المتطرف وتعزيز موقع اليمين.

وأفاد مصدر داخل المفوضية بأن "الانقسامات عميقة للغاية، وربما لم يسبق لها مثيل".

وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتمريرها الى موافقة ثلثي الأصوات المشاركة وغالبية مطلقة من أعضاء البرلمان أو ما لا يقل عن 361 عضوا.