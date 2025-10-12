تعاطف وتضامن على المنصات بعد وفاة 3 دبلوماسيين قطريين بحادث مروري بشرم الشيخ

أثار حادث وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري القطري في حادث مروري بمدينة شرم الشيخ المصرية تعاطفا وتفاعلا بين متابعي منصات التواصل الاجتماعي العربية، الذين وصفوا الحادث بأنه أليم ومفزع.

وحسب بيان صادر عن سفارة دولة قطر في القاهرة، فإن المتوفين هم سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر. في حين أصيب كل من عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين، اللذين يتلقيان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وعلى إثر الحادث المؤلم الذي وقع على الطريق الدولي في جنوب سيناء، قبل نحو 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، قدمت عدة جهات رسمية تعازيها لحكومة وشعب قطر، مؤكدة تضامنها الكامل مع أسر المتوفين.

ويُذكر أن الوفد القطري -برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني– كان قد انضم إلى مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في شرم الشيخ، وأفضت هذه المفاوضات مؤخرا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

تعليقات

وتفاعلت تغريدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة أعضاء الوفد القطري المشارك في المفاوضات، رصدت بعضها حلقة (2025/10/12) من برنامج "شبكات".

عبّر محمد عن تعاطفه مع الضحايا، قائلا:

" قلوبنا مع أسر ضحايا الوفد القطري الذين فقدوا أرواحهم أثناء سعيهم لتحقيق السلام وإنهاء الحرب على غزة. نسأل الله الرحمة والمغفرة لهم، والشفاء العاجل للمصابين" بواسطة

وتأسفت نداء على الحادث، مشيدة بدور قطر، إذ علقت بقولها:

"خبر الحادث مؤلم جدا، رحم الله من رحل، والشفاء للمصابين.. قطر قدمت الكثير من أجل لحظة سلام" بواسطة

ورأى عيسى أن الضحايا توفوا من أجل القضية بقوله:

"ليس بخبر عابر.. خبر يخلده التاريخ، قدموا أرواحهم من أجل قضية.. رحمهم الله وشفى المصابين" بواسطة

كذلك أثنى مصعب على الضحايا، معلقا:

"غادروا ديارهم في عمل وشرف، ولم يعلموا أن موعدهم في أرض أخرى… رحم الله الوفد القطري الذي وافته المنية في مصر، وجعل مثواهم الجنة" بواسطة

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة القطرية في القاهرة أعلنت أنها باشرت فورا التنسيق مع الجهات المصرية المختصة لنقل المتوفين والمصابين إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم.