إعلام إيراني: مقتل نائب قائد الحرس الثوري بهجوم بيروت

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت أن عباس نيلفوروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قُتل في الغارات الإسرائيلية على بيروت أمس الجمعة.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية مقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية الذي قتل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقد أكد حزب الله اللبناني عصر اليوم مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات التي استهدفت، مساء أمس الجمعة، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيانه "التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما".

وجاء بيان حزب الله بعد سويعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي نجاح عملية الاغتيال وقوله إن مقاتلاته ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات، لاغتيال نصر الله.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "تركز على إزالة التهديدات بهجمات إرهابية، بما فيها صواريخ موجهة قد تستهدف نقاطا إستراتيجية".

وفي إيران أكدت لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني على "ضرورة الرد بحزم، وجعل الكيان الصهيوني يندم على جرائمه"، كما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن "إيران على اتصال دائم بحزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين، لتحديد الخطوة التالية".