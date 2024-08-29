"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن قصف هدف في حيفا

أعلنت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" -صباح اليوم الخميس- أنها استهدفت بالطيران المسير محطة كهرباء في حيفا غرب إسرائيل.

وأعلن هذا الفصيل المسلح أكثر من مرة تنفيذ عمليات استهدفت قواعد أميركية في العراق وسوريا ومواقع داخل "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الفصيل المسلح إنه استهدف بواسطة الطيران المسيّر قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الفصيل الاستمرار "في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة ورفح، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

و"المقاومة الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة المدعومة من إيران، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.