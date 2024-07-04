عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: حزب الله أطلق 10 طائرات مسيرة على الأقل باتجاه الأراضي الإسرائيلية

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: حزب الله أطلق 10 طائرات مسيرة على الأقل باتجاه الأراضي الإسرائيلية

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب الجولان السوري المحتل تحسبا لتسلل نحو 30 مسيرة من لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يقصف مناطق واسعة من جنوب لبنان والدفاعات تعترض عشرات الصواريخ والمسيرات

الإذاعة الإسرائيلية: سقوط مسيرات وصواريخ في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان واشتعال النار في مناطق واسعة

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على مناطق عدة في الجليل الأعلى وكتسرين

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار وكفر حمام جنوبي لبنان

مصدر في حزب الله للجزيرة: هجماتنا الآن هي استكمال لعملية الرد على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر

مصدر في حزب الله للجزيرة: هاجمنا بأكثر من 20 مسيرة مواقع إسرائيلية متعددة في الجليل

مصدر في حزب الله للجزيرة: أطلقنا أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان

التفاصيل بعد قليل..