الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلين فلسطينيين في قرية الوَلَجة جنوب غربي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل محلي رسمي للمدينة، في بيان صحفي، إن جرافات الاحتلال "هدمت منزلين في عين الجويزة بقرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة، يعودان للمقدسيَين غسان الأطرش وسعاد رضوان".

وذكرت أن الهدم طال 15 منزلا فلسطينيا في القرية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن "الهدم يتهدد عشرات المنازل الأخرى".

وفي تقرير شهري رصدت المحافظة خلال مايو/أيار الماضي 30 عملية هدم وتجريف في أحياء القدس وبلداتها.

منذ صباح اليوم تواصل جرافات الاحتلال هدم منزلين في عين الجويزة بقرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلة، يعودان للمقدسيين غسان الأطرش وسعاد رضوان. يذكر أنه ومنذ السابع من أكتوبر الماضي هدم الاحتلال في قرية الولجة وحدها أكثر من 15 منزلا معظمهم في عين الجويزة، كما يتهدد الهدم عشرات… pic.twitter.com/UwOvp04Jqs — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) June 2, 2024

وأشارت إلى أن 9 من عمليات الهدم تمت بشكل ذاتي قسري تجنبا لدفع مبالغ باهظة إن نفذت قوات الاحتلال عملية الهدم، و20 عملية هدم أخرى نفذتها آليات الاحتلال.

كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال سلمت عددًا من قرارات الهدم خلال الشهر الماضي، في مناطق مختلفة من المحافظة و"أخطرت بهدم عشرات المحال التجارية على طول الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة".

وتجري عمليات الهدم وتوزع الإخطارات بالهدم في القدس عادة بحجة البناء دون ترخيص، في وقت من شبه المستحيل فيه منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وفق منظمات حقوقية مقدسية.