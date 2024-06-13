تركيا تعلن توقيع صفقة مقاتلات إف-16 مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية قولها إن أنقرة وقّعت مع الولايات المتحدة صفقة لشراء مقاتلات "إف-16"، وإن دراسة التفاصيل مستمرة بين الهيئات المعنية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إعلام الرأي العام بكل تفاصيل الصفقة عندما يتم اتخاذ القرارات بشأنها. وتقدر قيمة الصفقة بـ23 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية إنجاز خطوة رئيسية من أجل بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا، واصفة إياها بأنها أحدث نسخة من هذا النوع يجري بيعها لأقرب الحلفاء والشركاء، وفق تعبيرها.

وتشمل الصفقة شراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16″، بالإضافة إلى 79 من مجموعات التحديث لأسطول تركيا الحالي من هذه المقاتلات.

وأعطى الكونغرس الأميركي الضوء الأخضر لهذه الصفقة في فبراير/شباط الماضي، بعدما أبلغته به رسميا إدارة الرئيس جو بايدن في 26 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد 3 أيام فقط من مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعد تلك المقاتلات الأميركية العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" -الذي كانت طرفا مصنعا ومشتريا فيه- عام 2020 بدعوى شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.