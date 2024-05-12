عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات واستشهد 134 ألفا منذ النكبة

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات، في حين استشهد نحو 134 ألفا في فلسطين، منذ نكبة 1948.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يستعرض فيه أوضاع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية الـ76 لنكبة 1948، التي تحل الأربعاء في 15 مايو/أيار الجاري 2024.

وأوضح جهاز الإحصاء أنه "على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو/حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023".

وأضاف "يقيم 5 ملايين و500 ألف منهم في دولة فلسطين، وحوالي مليون و750 ألف فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 ملايين و560 ألفا، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية".

وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية نحو 7 ملايين و300 ألف، في حين يقدر عدد اليهود بنحو 7 ملايين و200 ألف مع نهاية عام 2023، ما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية.

وأوضح أن إسرائيل تحتل "أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية".

ويستعرض البيان بعض الأحداث التي شهدتها النكبة حيث رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

وجاء في البيان "تم تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948".

أعداد الشهداء

وبشأن أعداد الشهداء الفلسطينيين في الصراع المستمر مع إسرائيل من 76 عاما، قال البيان إن "ما يزيد على 134 ألفا استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948".

ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين إلى المشاركة في إحياء ذكرى النكبة عبر مهرجان مركزي يقام في مدنية رام الله بالضفة الغربية من المقرر أن ترفع فيه الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء إضافة إلى لافتات بأسماء المدن والقرى التي رحل أصحابها أو أجبروا على الرحيل عنها عام 1948.

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/أيار 1948.

وتحلّ ذكرى النكبة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي، بدعم أميركي، حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.