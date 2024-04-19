قالت إيران إن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد، بينما تحدثت تقارير إسرائيلية وأميركية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وبعد فترة من الغموض أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجر الجمعة، وهو ما صدر أيضا عن التليفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

في الوقت نفسه، أكدت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه لا انفجارات بأي منشأة حساسة في تبريز شمال غربي البلاد.

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز. علما بأنه توجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك نطنز محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

في المقابل، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة في خبر مقتضب عن اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا في تل أبيب، دون الإشارة إلى الشخصيات التي تحضر هذا الاجتماع، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة إلياس كرام الذي أشار إلى أن إسرائيل الرسمية ما زالت تلتزم الصمت بشأن ما جرى.

وبدوره، قال مسؤول أميركي للجزيرة إنهم على علم بالتقارير بشأن شن إسرائيل ضربة داخل إيران.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها وجهت سؤالا إلى الجيش الإسرائيلي بشأن انفجارات في إيران وغارات استهدفت مواقع في سوريا فرد بالقول إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

وفيما يلي أبرز التصريحات والمعطيات المتوفرة حتى الآن بشأن هذا الحادث:

محطة إيه بي سي نيوز نقلت عن مسؤول أميركي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

فوكس نيوز عن مصدر عسكري أميركي: نطاق الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران كان محدودا

مسؤول إيراني لرويترز: لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران.

وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: لا انفجارات بأي منشأة حساسة في تبريز شمال غربي البلاد.

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، مضيفة أن سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث.

أشارت وكالة فارس أيضا إلى أنه تم تفعيل مضادات دفاعية بمحافظة أصفهان لإسقاط جسم يحتمل أنه مسيرة صغيرة.

نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران، كما نقلت عن مصدر إيراني أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان.

قال مسؤول أميركي للجزيرة إنهم على علم بالتقارير بشأن شن إسرائيل ضربة داخل إيران.

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية غربي البلاد.

ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه تم إلغاء الرحلات الجوية بمطار الخميني بطهران حتى العاشرة والنصف صباحا.

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد.

قال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

نقلت سي إن إن عن مسؤول أميركي قوله إنهم فهموا من المسؤولين الإسرائيليين أنهم لن يستهدفوا أي منشآت نووية إيرانية.

الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: لا تغيير في التعليمات للجمهور في إسرائيل حتى الآن.

بلومبيرغ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى، وإسرائيل تقول لاحقا إن ذلك كان إنذارا خاطئا.

القناة 12 الإسرائيلية تقول إن تل أبيب أخبرت واشنطن مسبقا أنها ستضرب في إيران ولم تحصل على موقف محدد.

وكانت إيران قد أطلقت السبت الماضي مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارة استهدفت مجمع سفارة إيران في سوريا وأدت إلى مقتل اثنين من قادة فيلق القدس بالحرس الثوري، إضافة إلى 5 مستشارين عسكريين.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنه تم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها إلى إسرائيل.