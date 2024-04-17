رئيسي: أي تحرك ضدنا سيواجه برد حاسم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هجوم إيران على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا، وإن أي تحرك ضد بلاده، ولو كان بسيطا، سيواجه برد قوي وحاسم.

وأوضح رئيسي، صباح اليوم الأربعاء خلال الاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، أن عملية "الوعد الصادق" (الهجوم الإيراني على إسرائيل) كان إجراء محدودا وغير شامل وعقابيا، "ولو كان واسع النطاق لما بقي شيء من الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره.

وأكد على أنه إذا قامت إسرائيل بأدنى هجوم على الأراضي الإيرانية فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة.

وأضاف رئيسي، أن هجوم إيران على إسرائيل أطاح بما أسماه "قوة الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن باستطاعة دول المنطقة "الاتكاء" على قدرات إيران العسكرية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثبتت أن "الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.