أكسيوس: إسرائيل قلقة بشأن وتيرة تسليم شحنات الأسلحة الأميركية

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم قلقون من وتيرة تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، واحتمال إبطائها من طرف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت يواجه فيه الرئيس جو بايدن تدقيقا متزايدا بشأن إمدادات الأسلحة لتل أبيب.

لكن الموقع نقل عن مسؤول أميركي نفيه أن يكون هناك بطء في تسليم الأسلحة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن سيخبر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن الأمر مرتبط بالإمدادات المتاحة وموافقة الكونغرس الأميركي على التمويل الإضافي.

وأفاد أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن غالانت سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل على الفور، وأوضح أن الأسلحة التي سيطلبها تشمل طلبات لمواصلة الحرب في قطاع غزة وأخرى للحصول على طائرات من نوع "إف-35" وأخرى من نوع "إف-15".

كما نقل الموقع عن المصدر نفسه القول إن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية تسليم الطائرات والأسلحة.

وفي السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزارة الخارجية الأميركية تلقت التأكيدات الكتابية المطلوبة من إسرائيل قبل الموعد النهائي يوم الأحد بأن استخدامها للمعدات الدفاعية التي توفرها الولايات المتحدة لها لا ينتهك القانون الإنساني الدولي أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري واستخباري ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن مستقبل غزة بعد الحرب.