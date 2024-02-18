البرهان يتعهد بعدم وقف القتال حتى القضاء على الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الجيش لن يترك السلاح إلا بعد القضاء على من وصفهم بالمتمردين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

جاء ذلك خلال كلمة للبرهان أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال)، وفق بيان من الجيش السوداني.

وأضاف البرهان أن "معركة الكرامة مستمرة حتى دحر تمرد الدعم السريع ومن عاونهم"، لأن من يقتلون وينهبون ويسرقون لا مجال للحديث معهم إلا بعد انتهاء المعركة، على حد تعبيره.

ودعا البرهان قوات الدعم السريع إلى الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم.

والجمعة، أعلن الجيش السوداني، نجاح المرحلة الأولى من خطة القضاء على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، لكن هذه القوات نفت ذلك، وقالت إن الجيش تحول إلى "الدعاية وهو على وشك الهزيمة".

وتأتي تحركات الجيش وتصريحات البرهان بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب.

ولم تنجح مساع أفريقية تقودها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، بالجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.