لجنة الإشراف على اتفاق لبنان تجتمع لأول مرة الأسبوع المقبل

أعلن الجيش اللبناني أن لجنة الإشراف الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله ستعقد اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، في حين تستمر إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن عددا من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية ضمن إطار آلية متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أجروا جولة فوق قطاع جنوب نهر الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني جنوبي لبنان.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتتولى لجنة، برئاسة الجنرال جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

خروقات إسرائيلية

بيد أن الجيش الإسرائيلي ما زال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكب اليوم الجمعة نحو 9 خروقات.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، تركزت الخروقات اليوم في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاء عكار بمحافظة عكار (شمال).

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وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والصواريخ، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وغارات بطيران حربي ومسير.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 150 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، مما أدى إجمالا إلى سقوط 14 قتيلا و18 مصابا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4047 قتيلا و16 ألفا و643 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.