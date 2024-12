بايدن يعلن إستراتيجية "ناقصة" للتصدي لاستهداف المسلمين

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن إستراتيجية طال انتظارها للتصدي للكراهية بحق المسلمين والعرب، والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة، داعيا إلى العمل من أجل مكافحة التمييز.

وجاء نشر الإستراتيجية المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي كان قد فرض خلال ولايته الأولى حظرا للسفر على مواطني بعض الدول الإسلامية، ثم ألغاه بايدن في أول يوم له بمنصبه.

وتتطابق هذه الإستراتيجية مع إستراتيجية شاملة لمكافحة ما تسمى "معاداة السامية" أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام من مقتل الطفل المسلم وديع الفيومي (6 سنوات) طعنا على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أميركيان مسلمان من أصل فلسطيني.

وفي مقدمة الإستراتيجية، وصف بايدن الهجوم على وديع ووالدته بأنه "أمر شنيع"، وأشار إلى تزايد جرائم الكراهية بحق المسلمين والعرب، وكذلك التمييز والتنمر اللذين وصفهما بأنهما خاطئان وغير مقبولين.

وكتب بايدن "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى درجة، جنبا إلى جنب مع جميع الأميركيين".

وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".

ومن ناحية أخرى، وصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) هذه الإستراتيجية بأنها "غير كافية ومتأخرة للغاية".

Although we and many American Muslims would normally welcome a national strategy to combat Islamophobia, the White House's long-delayed strategy is too little, too late.

