الإدارة الذاتية الكردية ترفع علم الثورة السورية فوق مؤسساتها

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها سترفع علم الثورة السورية (علم الاستقلال) على جميع مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، وذلك بعد 5 أيام على إسقاط نظام بشار الأسد.

وقالت الإدارة -في بيان- إن العلم الجديد يرمز للمرحلة الجديدة، ويعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".

وأضافت أن المناطق التي تسيطر عليها تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، وأن سكان هذه المناطق هم من المكونات السورية الأصيلة.

ويأتي قرار الإدارة الذاتية الكردية بعد تأكيد قائد ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي -الأحد الماضي- أن "التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

وأخلت قواته، التي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري وتلقى دعما أميركيا، منطقتي تل رفعت ومنبج، في محافظة حلب على وقع هجوم الفصائل المعارضة. كما سيطرت قوات إدارة العمليات العسكرية على مدينة دير الزور عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

وعلم الاستقلال السوري اعتمده المتظاهرون والمحتجون في سوريا علما للثورة منذ انطلاقها عام 2011، ويرمز الأخضر إلى الإسلام في حين يرمز الأبيض إلى الخلافة الأموية والأسود إلى الخلافة العباسية. وتمثّل النجوم الثلاث الحمراء مدن دمشق (جنوب غرب) وحلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق).