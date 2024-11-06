الشرطة الإسرائيلية تقمع محتجين على إقالة غالانت

خرج آلاف الإسرائيليين مساء الثلاثاء في عدة مدن شملت حيفا وتل أبيب والقدس احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اشتباكات عنيفة دارت في حيفا بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على إقالة غالانت.

وذكر موقع والا إن الشرطة تقمع عشرات المحتجين بعد اقتحامهم حواجز حول منزل عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن احتجاجات خرجت في حيفا ونتانيا وبئر السبع وعند تقاطعات الطرق في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مظاهرات كبرى في تل أبيب والقدس.

ووفق المصدر نفسه يحتج العشرات أيضا في نهاريا وبلدات أخرى في شمال إسرائيل على الرغم من تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بالحد من التجمعات العامة وسط استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان.

🇮🇱 URGENTE ISRAEL I Tras el despido del ministro de Defensa Yoav Gallant, se reportan fuertes protestas en Tel Aviv. El Gobierno considera "ilegal" la protesta sobre la autopista Avalon y tiene preparada a la policía para desalojarlos. pic.twitter.com/5AVGpx3xyM — Homo Economicus 🇦🇷 (@1homoeconomicus) November 5, 2024

وقد أعلن نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة غالانت قائلا إنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية الجارية، وإن "أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفا لغالانت، ورئيس حزب "اليمين الوطني" غدعون ساعر وزيرا للخارجية.

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ردود فعل داخلية متباينة غلبت عليها الانتقادات الشديدة، في حين خرج مئات المحتجين إلى الشوارع رفضا للقرار، بينما يواصل جيش الاحتلال شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة وسّع نطاقها لاحقا إلى لبنان.