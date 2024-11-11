انطلاق الجولة 22 من مسار أستانا بشأن سوريا

انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم الاثنين، الجولة 22 من اجتماعات "مسار أستانا" بشأن الملف السوري، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وتستضيف أستانا على مدار يومين اجتماعات تشاورية ثنائية وثلاثية بين الوفود، ثم عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي عقب انتهاء اليوم الثاني.

وتتناول النسخة 22 من الاجتماعات إيجاد حل للأزمة السورية، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وإعادة إعمار سوريا، وشروط عودة السوريين إلى وطنهم.

وتُجري الوفود خلال المحادثات اليوم اجتماعات تشاورية ثنائية، حيث يمثل تركيا في المحادثات وفد برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول مدير عام العلاقات الثنائية السورية في وزارة الخارجية، في حين يترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.

كما يشارك في الاجتماعات وفد النظام الذي يرأسه أيمن رعد نائب وزير الخارجية، فيما يرأس وفد المعارضة أحمد طعمة، بالإضافة إلى الوفد الذي يرأسه الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

ويشارك في الاجتماعات أيضا ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، كما يحضر مراقبون من الأردن ولبنان والعراق.

وبدأت محادثات أستانا في يناير/كانون الثاني 2017، برعاية الدول الضامنة بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المندلعة في سوريا منذ عام 2011. وعُقدت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانا" يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.