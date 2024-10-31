وزراء بالكابينت يطالبون بمنح إسرائيل صلاحيات مقترحة للجيش اللبناني

طالب وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الخميس بأن تحصل إسرائيل على صلاحيات مُقترح منحها للجيش اللبناني، ضمن مسودة اتفاق لإنهاء الحرب مع حزب الله، والتي يعمل على صياغتها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الكابينت -لم تسمهم- قولهم إن مسودة الاتفاق المقترحة بين بيروت وتل أبيب تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة، ويجب أن تنقل إلى الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الوزراء أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل المقترح

وأمس الأربعاء، ذكرت الهيئة أن هوكشتاين يصيغ مسودة اتفاق تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، على أن يستأنف عملياته العسكرية في حال خرق الاتفاق.

ويدعو المقترح لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

والاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن أنفسهما حال خرق أي منهما للاتفاق، ويُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها، وفق المسودة.

وتشدد المسودة المزعومة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع حزب الله من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.

ويبدو أن هذا البند هو الذي يدعو وزراء في الكابينت إلى أن تصبح من صلاحيات إسرائيل تنفيذه.

"مسودة قديمة"

لكن صحيفة إسرائيل اليوم نقلت عن مصدر سياسي -لم تسمّه- قوله إن المسودة المسربة المشار إليها قديمة وليست ذات صلة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي هوكشتاين وبريت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي اليوم مع كل من وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الدفاع يوآف غالانت لبحث مسودة الاتفاق.

وفي حين تتواصل المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، يستمر القصف الذي وسعه الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل كافة أنحاء لبنان بما فيها العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.