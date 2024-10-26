إسرائيل تهاجم وسط وجنوب سوريا تزامنا مع ضرب إيران

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بعض المواقع العسكرية في وسط وجنوب سوريا في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، مؤكدا إسقاط عدد منها، دون توضيح المواقع التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية.

أتى ذلك بعد تأكيد دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق فجر اليوم تزامنا مع شن هجوم إسرائيلي على إيران.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن التمهيد بالهجوم على إيران بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.

وعلى مدى أعوام، شنت إسرائيل هجمات على أهداف تقول إنها مرتبطة بإيران وحزب الله في سوريا، لكنها كثفت هجماتها منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.