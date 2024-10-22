أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم الثلاثاء أنه قصف تل أبيب وحيفا برشقات صاروخية، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل شنت قصفا جديدا على منطقة الليلكي شمال مطار بيروت.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، وكذلك قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وقيساريا وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله.

وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

صور تظهر اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية في سماء تل أبيب لرشقة صاروخية أُطلقت من #لبنان#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/MLKpKyCzFa — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 22, 2024

ليلة ساخنة في بيروت

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بُعيد ساعات على إعلان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين من العاصمة اللبنانية أن بلاده تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله "في أسرع وقت".

وجاءت الغارات الليلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله.

وأفاد مصدر أمني عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين، طالت إحداها محيط مستشفى الحريري، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وأسفرت عن 4 قتلى، أحدهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.

وكانت إسرائيل هددت الاثنين، بمواصلة قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات المقبلة، مدعية أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته".

استهداف حيفا وخليجها

ودوت انفجارات وصافرات إنذار في حيفا والعديد من المدن والبلدات الإسرائيلية جراء صواريخ أطلقها حزب الله فجر الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا.

كما ذكرت صحيفة معاريف أن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة قيساريا جنوب حيفا أيضا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شهود عيان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في حيفا وخليجها عقب إطلاق صفارات الإنذار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها وعشرات المدن والمواقع شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأشار الجيش إلى رصد "جسم مشبوه" سقط في منطقة مفتوحة شمالي الجولان دون وقوع إصابات.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بشمال الجولان خشية تسلل مسيرة.

حصيلة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاثنين أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن سقوط 2483 قتيلا و11 ألفا و628 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.

وسقط معظم الضحايا منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية في لبنان وبدأت اجتياحا بريا محدودا عبر الحدود.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على معظم الخسائر.