مؤسسة القرض الحسن.. "بنك حزب الله" في لبنان

مؤسسة القرض الحسن هي "جمعية مالية اجتماعية" تابعة لحزب الله اللبناني، يرى كثيرون أنها مصرف للحزب، لكن المؤسسة ترفض هذا الوصف وتقول إنها "جمعية تكافلية".

تأسست "الجمعية" في ثمانينيات القرن العشرين، وتعمل على تقديم "قروض حسنة" للمحتاجين في لبنان.

التأسيس ومصادر التمويل

بدأت مؤسسة القرض الحسن عملها في لبنان عام 1983 وحصلت على ترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987.

وتعرّف الجمعية نفسها بأنها جمعية أو "شخص معنوي لبناني مرخص" و"تعمل وفق القوانين اللبنانية"، وتقدم تفاصيل موازنتها وتسييرها وإدارتها للسلطات المعنية.

وتؤكد أنها جمعية اجتماعية خيرية لا تهدف للربح، وتسعى إلى "إحياء سنّة القرض الحسن في المجتمع"، وأن مصادر تمويلها تعتمد على "حسابات مساهمة من فاعلي خير"، أو ما يمكن تسميته تبرعات وإيداعات لأموال.

وتقول الجمعية في بيان توضيحي أصدرته يوم 16 يناير/كانون الثاني 2023 إن "عملها ذو طابع خيري واجتماعي بالأساس، وليست مصرفا، وإنما هي جمعية تستقطب المساهمات من أهل الخير وتعطيها قروضا بدون فوائد لكل الناس المحتاجين ولآجال ميسرة".

وتضيف أنها "تقدم القروض لكل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية دون تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي".

فروع المؤسسة

وتؤكد المؤسسة أن لها "فروعا في كل المناطق اللبنانية وليست محصورة في مناطق معينة ذات لون طائفي أو مذهبي واحد".

وفي عام 2006 كانت لها 9 فروع، ودمر منها الجيش الإسرائيلي 6 فروع في كل من بعلبك وبيروت وجنوب لبنان أثناء حرب يوليو/تموز من العام نفسه.

وحسب ما تذكره حسابات مؤسسة القرض الحسن على منصات التواصل الاجتماعي فإن عدد فروعها في يوليو/تموز 2023 أصبح 34 فرعا.

خدمات مؤسسة القرض الحسن

تقدم المؤسسة خدمات عدة لزبائنها، في صورة أشكال منوعة من القروض، ومن أبرزها:

قروض لتركيب نظام الطاقة الشمسية تصل إلى 5 آلاف دولار.

قروض بالليرة اللبنانية بضمانة ذهب.

قروض المهن والحرف لمساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية.

خدمة تخزين الذهب أمانة لدى المؤسسة، وتحدَّد رسوم التخزين بحسب وزن وعيار الذهب وفترة التخزين.

قروض للمساعدة في شراء أو بناء سكن.

قروض للمساعدة على الزواج.

عقوبات أميركية وتهديدات إسرائيلية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية قبل سنوات عقوبات على مؤسسة القرض الحسن، واتهمتها "بنقل أموال بشكل غير مشروع" إلى حزب الله، وقالت في بيان لها إن هذه المؤسسة "تقوض استقرار الدولة اللبنانية".

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في السياق ذاته عقوبات على أشخاص قالت إنهم على صلة بـ"حزب الله" وبمؤسساته المالية.

وتتعرض مؤسسة القرض الحسن للتهديدات الإسرائيلية في كل حرب على لبنان، ففي 2006 دمر القصف الإسرائيلي 6 فروع للمؤسسة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين اللبنانيين إلى الابتعاد عن مقرات المؤسسة وفروعها، وهدد بقصفها.