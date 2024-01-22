مغردون: سيناريو مستشفى الشفاء يتكرر في مجمع ناصر بخان يونس

"سيناريو مستشفى الشفاء يتكرر" بهذه العبارة شبّه جمهور منصات التواصل الاجتماعي الهجوم الإسرائيلي على مدينة خان يونس واستهداف مجمع ناصر الطبي بالهجوم على مجمع الشفاء الطبي في غزة، فمنذ الليلة الماضية كثف جيش الاحتلال قصفه لمحيط مجمع ناصر الطبي.

ونشر الصحفي صالح الجعفراوي مقطع فيديو، قال فيه إن الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر الطبي بهدف تهجير الناس من داخل المجمع، وأظهر المقطع الذي نشره الجعفراوي -عبر حسابه على إنستغرام- خلو المنطقة من الناس خوفا من القصف الإسرائيلي.

كما نشر الصحفي "يوسف الصيفي" مقطعا يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى دوار الخير، ومحاصرة جامعة الأقصى، وقطع الطريق المؤدي إلى مستشفى ناصر والأمل.

وكان مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي أعلن عن وصول عشرات الشهداء والجرحى إلى المستشفى، وأن إطلاق النار متواصل في محيط المجمع، وقالت وزارة الصحة في غزة إن المواطنين يضطرون لدفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي، وبالفعل تداول نشطاء ومصورون مقطع فيديو يظهر حفر مقبرة جماعية في ساحة المجمع لدفن الشهداء فيها.

لا حول ولا قوة إلا بالله 💔 دفن 40 شهيدًا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في خانيونس

pic.twitter.com/QTPdzLuZr9 — DAAN (@Danmohamed7) January 22, 2024

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف قدورة إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى الخير غرب خان يونس واحتجز الفرق الطبية، كما نشر الصحفي محمد فايق مقطع فيديو يظهر كثافة القصف الإسرائيلي على خان يونس، وأظهرت اللقطات كثافة الدخان المتصاعد في سماء المدينة بسبب القصف العنيف.

وأثارت المشاهد القادمة من مجمع ناصر الطبي في خان يونس حالة من الصدمة والغضب لدى رواد العالم الافتراضي، حيث قال مغردون إنه بعد 108 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتكرر سيناريو دفن الشهداء في ساحات المستشفيات، ففي السابق تم دفنهم في ساحة مستشفى الشفاء الطبي واليوم يدفنون في ساحة المجمع.

وأشار آخرون إلى أن ما جرى في مدينة غزة وشمالها، يجري بالإجرام والوحشية ذاتهما الآن في خان يونس، حصار شبه كامل للمدينة، وزيادة الضغط على مجمع ناصر الطبي، ومحاصرة مستشفى الخير، وتكثيف القصف بكل أشكاله، واضطرار المواطنين لدفن الشهداء بالشوارع والمستشفى، فعلى مدى 108 أيام تشهد غزة أفظع حروب إبادة وتدمير وقتل وإجرام، ولم يحرك أحد ساكنًا.

مثلما تم دفن الشهداء في مقابر جماعية في ساحة مستشفى الشفاء اليوم نفس المشهد بتكرر اليوم في ساحة مستشفى ناصر في خانيونس اليوم ال ١٠٨ من العدوان على القطاع

نفس السيناريو يتكرر

و لم يتغير شيء — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) January 22, 2024

حاليا الوضع صعب جدا داخل مجمع ناصر

تم عزل خانيونس عن رفح في منطقة مستشفى الخير والمحكمة الشرعية اللي بدو يطلع من طريق منطقة الصناعة مفتوح بس هوا تحت رحمة القناصات — IZ 🇵🇸✨ (@AzmiFayyad) January 22, 2024

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنها اشتباكات ضارية وعنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاور خان يونس، كما أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد غرب مدينة خان يونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.