بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة واستشهاد فتى شمال الضفة الغربية

قال مراسل الجزيرة في القدس إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس على رأس مجموعة من المستوطنين، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأضاف مراسل الجزيرة إلياس كرام أن اقتحام بن غفير للحرم القدسي جاء في مناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، حيث يصوم اليهود فيه ويؤدون "صلوات" عند حائط البراق.

وذكر المراسل أن مستوطنين متطرفين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأحيط اقتحام بن غفير بحماية أمنية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال، وهو ثالث اقتحام للوزير اليميني المتطرف منذ توليه منصبه الوزاري في حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير تعليقا على اقتحام للمسجد الأقصى "هذا المكان هو الأهم لشعب إسرائيل وإليه يجب أن نعود ونظهر سيادتنا عليه".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي شارك ليلة أمس مع مستوطنين في مسيرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، رفعوا فيها الأعلام الإسرائيلية، وساروا حول أبواب المسجد الأقصى.





شهيد بالضفة

على صعيد آخر، استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أمس ليلا خلال مواجهات اندلعت في منطقة النُّقّار في قلقيلية غربي الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) استشهد بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال وأصابه بجراح حرجة في الرأس، فنقل إلى مستشفى قبل أن يعلَن لاحقا عن مقتله.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة أمس الأربعاء حي النقار غربي المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على التحقق مما وقع مع الفتى الشهيد.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بـ"المطلوبين"، وتندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين خلال محاولة التصدي للاقتحام.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة، شيع السكان أمس الأربعاء جثمان الشاب محمد ندى، الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم العين، وردد المشيعون هتافات غاضبة تندد بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم المخيم لاعتقال الشاب نور بسيوني من منزله بذريعة تخطيطه لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

هدم مدرسة

وهدم الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مدرسة "عرب الكعابنة" في تجمع بدوي شمال غرب مدينة أريحا وسط الضفة.

وقال الناشط الحقوقي حسن مليحات من منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدرسة في منطقة المعرجات التي تجري فيها عمليات بناء وتأهيل، واستولى على مواد البناء.

وأضاف مليحات أن المدرسة تخدم طلبة التجمعات البدوية من مرحلة الصف الأول حتى الصف التاسع.