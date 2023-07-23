أكدت أنها تحارب التنظيم.. طالبان تستنكر تصريحات إيرانية بنقل قادة "الدولة الإسلامية" إلى أفغانستان

استنكرت حركة طالبان الأفغانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنقل قادة تنظيم الدولة الإسلامية إلى أفغانستان، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان المؤقتة عبد القهار بلخي في تغريدة أن الحركة تحارب تنظيم الدولة في أفغانستان.

وأعرب بلخي عن رفضه تصريحات وزير الخارجية الإيراني، مشددا على أن طالبان لن تسمح إطلاقا باستخدام الأراضي الأفغانية لتشكيل تهديد ضد أي دولة.

وقال "إذا كانت لدى إيران أي معلومات استخبارية تفيد بنقل عناصر داعش إلى أفغانستان فإننا نأمل أن تتم مشاركتها حتى تتمكن قوات الأمن الأفغانية من اتخاذ الخطوات اللازمة".

والأربعاء الماضي، قال عبد اللهيان إن قادة تنظيم الدولة نقلوا إلى أفغانستان من العراق وسوريا وليبيا خلال الأشهر الأخيرة.

وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة، مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون.

وتبنى التنظيم العديد من الهجمات بالقنابل في الأشهر الأخيرة كان آخرها الهجوم المسلح الذي شنه في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي على فندق في كابل يرتاده رجال أعمال صينيون وقتل خلاله عدد من المهاجمين وأصيب 5 صينيين.

ولم تعترف بكين رسميا بحكومة طالبان، لكن الصين -التي تشترك مع أفغانستان في حدود بطول 76 كيلومترا- هي من الدول القليلة التي حافظت على وجود دبلوماسي لها في كابل.