أدانت تصريحات فون دير لاين .. فلسطين تذكّر الأوروبيين بأن إسرائيل قامت على أرض مغتصبة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -اليوم الثلاثاء- إنه يأمل في أن تعيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين النظر في تصريحاتها حول قيام إسرائيل، بما ينسجم مع "موقف أوروبا الداعم لسلام الشرق الأوسط".

وكانت فون دير لاين بعثت برسالة مسجلة -عبر تويتر، الأسبوع الماضي- بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء دولة إسرائيل على أرض عربية مغتصبة.

وقالت المسؤولة الأوروبية في رسالتها "قبل 75 عاما حلم قد تحقق بالتزامن مع يوم الاستقلال الإسرائيلي.. اليوم نحتفل بمرور 75 عاما على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط.. أنتم حرفيا جعلتم الصحراء تتفتح".

وذكر اشتية بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله اليوم الثلاثاء "إنني آمل من السيدة أورسولا فون دير لاين أن تعيد النظر فيما قالته، بما ينصف شعبنا وتاريخنا وأرضنا، وبما ينسجم مع موقف أوروبا الداعم للسلام، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استنادا إلى الشرعية الدولية، والقانون الدولي".





كيان استعماري

وذكّر رئيس الحكومة المحتفلين بالذكرى 75 لإنشاء هذه "الدولة" بأنها ذكرى نكبة فلسطين.

وأضاف أن إسرائيل كيان استعماري أقيمت على أنقاض 531 قرية وبلدة فلسطينية هدمت، وشرد أهلها وما زالوا في المخيمات بلبنان، وسوريا، والأردن، وغزة، والضفة الغربية، ومصر. ومنذ 75 عاما يعيشون على أمل العودة إلى بيوتهم.

ومن جانبها، دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، رفضا لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت النقابة -في بيان لها أمس- إنها قررت "مقاطعة الفعاليات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي تقام يوم الرابع من مايو/أيار الجاري بمؤسسة القطان في رام الله، وأية فعاليات أخرى ينظمها (هذا) الاتحاد.





رفض عربي وإسلامي

وكانت تصريحات فون دير لاين أثارت إدانة واسعة في الدول العربية والإسلامية.

وأبدت منظمة التعاون الاسلامي -الأسبوع الماضي- استياءها الشديد، وقالت في بيان إن هذه التصريحات "تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

كما انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات فون دير لاين، وقال إنها لا تعد فقط مسيئة للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة وإنما أيضا تعكس تماهيا كاملا مع الرواية الإسرائيلية "وهو أمر يدعو للأسف".