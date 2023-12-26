انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند دون إصابات

وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.

ولم تضف السلطتان الهندية والإسرائيلية أي معلومات عن مدى قوة الانفجار، أو ما سببه من أضرار.

وأفاد المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية جاي نير أن شرطة نيودلهي وفريقا أمنيا ما زالا يحققان في الانفجار.

فيما قالت إدارة الإطفاء إنها لم تتوصل إلى أي شيء حتى الآن خلال عملية البحث.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء هندية عن الشرطة قولها إنها عثرت في موقع الانفجار على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي، دون أن تتحدث عن محتويات الرسالة.

VIDEO | Delhi Police teams scan areas near the Israel Embassy after receiving information about a blast. More details are awaited. pic.twitter.com/ndsvYgkkes — Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2023

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني عام 2021، انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون إصابة أحد، وقال مسؤول إسرائيلي حينها إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار باعتباره "حادثا إرهابيا".

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت الهند موقفا مؤيدا لإسرائيل أقوى بكثير مما هو معتاد أثناء الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية، وكانت من بين الدول التي عارضت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.

كما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أوائل زعماء العالم الذين أدانوا عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل.