نت بلوكس: انقطاع جديد للإنترنت في غزة هو الأطول منذ بدء الحرب

قال مرصد "نت بلوكس" أمس السبت إن الإنترنت مقطوع عن قطاع غزة منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.

⚠ Confirmed: Live network data show a new collapse in connectivity in the #Gaza Strip; the incident will be experienced as the sixth near-total telecommunications blackout since the start of the conflict, as providers struggle to maintain service amidst ongoing fighting 📉 pic.twitter.com/SY5aYenDVo

— NetBlocks (@netblocks) December 14, 2023