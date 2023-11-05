بلينكن: الهجمات ضد قواتنا في العراق غير مقبولة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة غير معلنة لبغداد اليوم الأحد، إن الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدت وتيرتها بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، "غير مقبولة على الإطلاق".

وجاءت زيارة بلينكن في ظل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أميركية وأخرى من التحالف الدولي لمكافحة "الإرهاب"، اشتدت وتيرتها بعد بدء الحرب على غزة.

وأكد بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مقتضب في ختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني– أنه "أوضح تماما" للسوداني أن "هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها مليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، "سوف نأخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية قواتنا".

وكان السوداني قد ندد بالهجمات على القوات الأميركية، موجها القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لها". وقد وصف السوداني سابقا القصف الإسرائيلي على غزة بأنه بمثابة "إبادة" بحقّ الشعب الفلسطيني وطالب بوقف لإطلاق النار.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت القوات الأميركية في سوريا أيضا.

وتبنت معظم هذه الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قنوات في تطبيق تليغرام تابعة لفصائل عراقية مقربة من إيران.

وبحسب أرقام أعلنها البنتاغون الجمعة، وقع بين 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 17 هجوما في العراق و12 في سوريا.

وينتشر في العراق حوالي 2500 جندي أميركي، يقدمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.