أردوغان ورئيسي يبحثان وقفا دائما للحرب في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية اتخاذ موقف مشترك ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا الهجمات الإسرائيلية على غزة وجهود المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أهمية أن تتخذ دول العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، موقفا مشتركا ضد "الوحشية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن تركيا وإيران ستواصلان العمل في أجواء من الوحدة لجعل الهدنة المؤقتة في غزة دائمة وتحقيق السلام الدائم.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وتستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأميركية.

وعلى مدى 48 يوما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.