صحة غزة تنشر أسماء أكثر من 7 آلاف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي

نشرت وزارة الصحة في غزة -مساء الخميس- وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية الشهداء الذين قضوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك ردا على تشكيك الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وتضم قائمة الشهداء التي وردت في تقرير وزارة الصحة بغزة، أسماء 7028 شهيدا بينهم 2665 طفلا، بينما لا تشمل 281 شهيدا مجهول الهوية (لم يتم التعرف عليهم).

كما لا تشمل القائمة الشهداء المفقودين تحت الأنقاض، وكذلك الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات والذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم.

وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحة في القطاع الذي يتعرض للقصف الجوي والمدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في 212 صفحة، مع توضيح السنّ والجنس ورقم الهوية أمام كل شهيد.





وأمس الأربعاء، شكك الرئيس الأميركي جو بايدن في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة، لكنه أقر بأن الضربات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

كما قالت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن واشنطن تعلم أن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة، لكن ليس لديها تأكيد من جهة مستقلة بالأرقام.

وأضافت أنها لا تثق بالأرقام التي تعلنها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).