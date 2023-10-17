إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة المستشفى المعمداني

تواصلت الإدانات الدولية وحقوقية، مساء الثلاثاء، لقصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مما خلف أكثر من 500 قتيل، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

جاء ذلك في بيانات وتصريحات صدرت عن بلدان ومنظمات دولية بينها كندا، المجلس الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بريطانيا، إيران، سويسرا، روسيا والإمارات، ومنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومنظمة أوكسفام الخيرية، إلى جانب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، في وقت تواصل فيه إسرائيل لليوم الـ11 على التوالي قصفها لغزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

فلسطين

– الرئيس محمود عباس يعلن الحداد 3 أيام، ويؤكد أن قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية.

– رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حمل أميركا المسؤولية عن هجوم المستشفى بسبب ما توفره من غطاء للعدوان الإسرائيلي.

مصر

وزارة الخارجية أدانت القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

قطر

وزارة الخارجية أدانت بقوة الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى في غزة، ووصفته بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنيعة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

السعودية

وزارة الخارجية أدانت بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى.

الإمارات

نددت الإمارات بشدة بالهجوم الإسرائيلي على المستشفى في غزة.

لبنان

– رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال إن "مئات الشهداء سقطوا في مستشفى المعمداني بغزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق، فإلى متى؟".

– حزب الله اللبناني أعلن غدا الأربعاء "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لها.

سلطنة عمان

وزارة الخارجية أدانت استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة واعتبرته "جريمة من جرائم الحرب والإبادة".

موريتانيا

عبرت الحكومة الموريتانية عن "إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية"، وأعلنت "الحداد الوطني على أرواح شهداء هذه المجزرة الأليمة وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام".

كما طالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له".

الجزائر

الرئاسة أدانت بشدة "الهجوم المتعمد" لإسرائيل على مستشفى بقطاع غزة.

الأردن

الخارجية أدانت بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

العراق

أعلن العراق اليوم الثلاثاء حالة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في أنحاء البلاد "إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجي".

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي " نُعلن الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العراق لمدة 3 أيام، ولاءً وإكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجي".

ودعا المتحدث العراقي الدول العربية والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبني موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي "لوقف هذا العدوان القبيح السافر".

ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أن استهداف مستشفى المعمداني جريمة وحشية فاقت كل الحدود.

وذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية أن "قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني هو جريمة حرب وفق القانون الدولي والإنساني يجب أن يعاقب مرتكبوها".

الجامعة العربية

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قال "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل ولا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

تركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات "لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة".

وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية".

وأضاف: "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

وقال جودت يلماز نائب الرئيس إن الهجوم الإسرائيلي على المستشفى في غزة يمثل "مأساة كبيرة للإنسانية". وأضاف: "نتوقع من أولئك الذين أدلوا بتصريحات تصب الزيت على النار والذين يدعمون إسرائيل دون قيد أو شرط أن يعيدوا النظر في مواقفهم بعد ما جرى".

بدوره، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ضرورة إيقاف قصف قطاع غزة، وأن يتوقف العنف ضد المرضى والمسنين.

وشدد ألطون على أن قصف المستشفيات جريمة خطيرة، وأن قتل الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية تجاوز للحدود، مبينا أن استهداف المدنيين هو تكتيك إرهابي واضح

أدان البرلمان التركي في بيان مشترك صادر عن أحزاب الكتل النيابية في البرلمان بأشد العبارات الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبرا أنه جريمة ضد الإنسانية.

إيران

– الرئيس إبراهيم رئيسي قال إن نيران القنابل الأميركية الإسرائيلية التي ألقيت على الجرحى في مستشفى المعمداني بغزة ستبتلع الصهاينة قريبا.

– وزارة الخارجية قالت إن "هجوم إسرائيل الخسيس على مستشفى في غزة جريمة حرب همجية".

الأمم المتحدة

– الأمانة العامة أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.

– الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش: مصدوم من مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في ضربة على مستشفى في غزة وهو ما أستنكره وأدينه بشدة، وقلبي مع عائلات الضحايا في غزة.

– منظمة الصحة العالمية أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة الذي أودى بحياة المئات، وقالت إنه "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

– منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ندد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقصف "المرفوض تماماً" الذي استهدف مساء الثلاثاء مستشفى في غزة.

وقال تورك في بيان "الكلام يعجز عن التعبير. هذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه. مرة جديدة (يصاب) الأشخاص الأكثر ضعفاً. هذا أمر مرفوض تماماً".

باكستان

الخارجية أدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، واعتبرته أمرا غير إنساني ولا يمكن تبريره.

أميركا

الرئيس الأميركي جو بايدن يبدي "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى" الأهلي في غزة. وقدم الرئيس الأميركي "أحر التعازي بالأرواح البريئة التي فُقدت في الانفجار في مستشفى في غزة"، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وزارة الدفاع (البنتاغون) قالت إنها تمنح إسرائيل أنظمة أمنية للقضاء على حماس، لكن هذا لا يعني قتل المدنيين الأبرياء.

المغرب

استنكر المغرب بشدة قصف القوات الإسرائيلية مستشفى المعمداني في غزة الذي أسقط المئات بين قتيل وجريح.

وجددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية "مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم".

وأكدت في البيان "على الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان".

روسيا

ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قال إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء بعد الضربة الجوية الإسرائيلية لمستشفى في غزة.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف: المسؤولية النهائية تقع على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على المستشفى في غزة

كندا

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الأخبار الواردة عن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني كارثية، وقال إنه "أمر فظيع وغير مقبول".

منظمة التعاون الإسلامي

أدان حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اليوم، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظما يستحق المساءلة والعقاب.

وحمل طه الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال، في مؤتمر صحفي، إن قصف إسرائيل لمستشفى في غزة و"الحصار الشامل" للقطاع الفلسطيني "لا يتماشى مع القانون الدولي".

​​​​​​​في حين كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على حسابه عبر منصة "إكس" إن الهجوم على مستشفى غزة هو "مأساة تتكشف أمام أعيننا".

وأضاف بوريل: "مرة أخرى، يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ".

وشدد المسؤول الأوروبي على أنه "يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بوضوح ومحاسبة مرتكبيها".

بريطانيا

– الخارجية قالت إنها تراقب التقارير التي تتحدث عن "غارة واضحة للعيان" استهدفت مستشفى في غزة.

– زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين قال "ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك".

– ويرى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حسب ما ذكر على حسابه عبر منصة "إكس"، أن هدم المستشفى الأهلي في غزة، الثلاثاء، يعني "خسارة فادحة في الأرواح البشرية".

وأضاف كليفرلي أن "حماية حياة المدنيين يجب أن تأتي أولاً".

​​​​​​​وشدد على أن "بلاده ستعمل مع حلفائها لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

سويسرا

طالبت سويسرا بإجراء "تحقيق شامل" في الهجوم "الدامي" على المستشفى المعمداني في غزة.

وكتبت وزارة الخارجية السويسرية، على حسابها عبر منصة "إكس": "بينما يتم الإبلاغ عن مئات الوفيات بعد قصف أحد المستشفيات في غزة، تشير سويسرا إلى أنه يجب حماية المستشفيات والمدنيين في جميع الأوقات بموجب القانون الإنساني الدولي".

فرنسا

– كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة.

وكتب "تندد فرنسا بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة الذي راح ضحيته الكثير من الضحايا الفلسطينيين. قلوبنا معهم. ويتعين كشف الملابسات".

وتابع "يتعين إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".

مجلس التعاون الخليجي

– مجلس التعاون الخليجي يدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة ويصفه بـ"الوحشي"

الاتحاد الأفريقي

– اتهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد فجر الأربعاء إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب".

وقال فكي في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنه "لا توجد كلمات تعبر بشكل كاف عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة اليوم، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص".

ودعا رئيس المفوضية الأفريقية المجتمع الدولي إلى التحرك، مؤكداً أن "استهداف مستشفى يعتبر ملاذاً آمناً بموجب القانون الإنساني الدولي هو جريمة حرب".

منظمات حقوقية

وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، في بيان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني بأنه "مجزرة".

واعتبرت منظمة أوكسفام الخيرية، مقرها بريطانيا، إن "قصف مستشفى هو جريمة حرب، ودعت أيضا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل".

وردا على سؤال لوكالة الأناضول حول القصف الإسرائيلي لمستشفى في شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل المئات، قال متحدث باسم منظمة أوكسفام، إن "قصف مستشفى يعد جريمة حرب".

وأضاف أنهم "يطالبون بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الآن".

وكتبت أوكسفام على حسابها عبر منصة "إكس" أنها "تشعر بالرعب من قصف مستشفى في غزة".

وفي معرض إدانتها للهجوم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي".

وتساءل أحمد بن شمسي، مدير الاتصالات في "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "متى ستفتح القوى الغربية أعينها وتضغط على حليفتها لوقف حمام الدم هذا؟".

وأضاف بن شمسي أنها "جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي، في قائمة تطول وتطول أكثر فأكثر".