كورونا.. معطيات جديدة بشأن "خطورة" المتحور الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن معطيات جديدة بشأن خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أكدت أنها لا ترى "تهديدا مباشرا" على أوروبا من موجة الإصابات المتصاعدة في الصين.

وأكدت المسؤولة الفنية للمنظمة ماريا فان كيركوف أن المتحور "إكس بي بي 5.1" (XBB 5.1)، الذي يطلق عليه اسم "كراكن"، هو "أكثر أشكال متحور أوميكرون قابلية للانتقال حتى الآن"، موضحة أن "خطورته لم تتضح بعد".

وتُظهر تقديرات مركز السيطرة على الأمراض أن متحور "إكس بي بي 5.1" يشكل 18.3% من الإصابات للأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، و27.6% من الحالات المتسلسلة للأسبوع المنتهي في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري.

في سياق متصل، قال المسؤول عن الدول الأوروبية في المنظمة هانز كلوج إنه بناء على المعلومات التي تلقتها المنظمة من الصين "لم يكن هناك أي تهديد"، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والمنتظمة من بكين لمراقبة تطوّر الوضع.

ونقلت وكالة أسوشتيد برس عن كلوج قوله إنه يتفهم فرض بعض الدول تدابير جديدة على القادمين من الصين. وأضاف "نقر بأن عددًا من الدول، بناءً على المبدأ الوقائي، تنفذ بعض الإجراءات، لكن لا بد من العمل بإجراءات متناسبة وغير تمييزية".

وتكافح الصين تفشي كورونا على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحة الفيروس وإلغاء العمل بسياسة "صفر كورونا"، التي كانت تفرض قيودا مشددة وتضع ضوابط على التجمعات وتلزم بالحجر الصحي.

وجدد مسؤول الصحة العالمية مطالبته الصين بضرورة مشاركتها قواعد البيانات الخاصة بأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس، وجعلها متاحة للجمهور، حسب المصدر ذاته.

وأعادت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وقطر وكندا واليونان وماليزيا وفنلندا وهولندا، العمل بالتدابير التي تطلب نتائج اختبار سلبية للقادمين من الصين.